Was machen die Leute, wenn vor allem im Winter Klein und Groß pandemiebedingt zu Hause bleiben müssen und damit auch nicht viel draußen unternehmen können? Sie machen das, was schon die Vorfahren an langen Winterabenden getan haben: Sie spielen Karten- oder Gesellschaftsspiele. Oder sie machen das, was eigentlich schon fast aus der Mode gekommen war: Sie puzzeln.