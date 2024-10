Plus Hachenburg

Für Senioren: Hachenburg hat Interesse am Projekt Gemeindeschwester plus

i Gemeindeschwestern plus helfen Senioren im Alltag. Voraussetzung ist, dass die älteren Menschen noch keinen Pflegegrad haben und zu Hause leben. Im Verbandsgemeinderat Hachenburg wurde das Projekt jetzt von einer Fachfrau vorgestellt. Foto: Christophe Gateau/dpa

Die Stelle für eine Gemeindeschwester plus ist zwar bereits für 2024 im Haushaltsplan der Verbandsgemeinde (VG) Hachenburg berücksichtigt. Auf eine Ausschreibung wurde bislang allerdings verzichtet, da in den Gremien nicht so recht bekannt war, was es mit diesem Projekt überhaupt auf sich hat.