Schnelles Internet in jedem Haus ist inzwischen ein wichtiger Standortfaktor für Städte und Gemeinden. Die Corona-Pandemie hat auch der Politik deutlich gezeigt, dass es starke Verbindungen braucht, wenn Eltern im Homeoffice und Kinder gleichzeitig im Homeschooling arbeiten müssen. Damit dies in Zukunft noch besser funktioniert, werden in der Verbandsgemeinde Montabaur demnächst Glasfaserkabel bis in jedes Haus verlegt, sofern die Eigentümer einwilligen.