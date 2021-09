Für fleißigen Aderlass: DRK-Ortsverein Nentershausen zeichnet verdiente Blutspender aus

„Einfach Leben retten – Spende Blut!“, heißt es plakativ in einer Kampagne der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Den 23 Spendern, die der DRK-Ortsverein Nentershausen in diesem Jahr für ihren fleißigen Aderlass auszeichnete, braucht man diesen Spruch nicht mit auf den Weg zu geben, denn sie gehen ein um das andere Mal wieder zu den Blutspendeterminen in Nentershausen und Hundsangen. Und ihre Bilanz ist ordentlich: Für ganze 1825 Blutspenden wurden die Frauen und Männer dieses Mal geehrt.