Für alle ist was dabei: Bad Marienberg ist bereit fürs Eventwochenende

Ein abwechslungsreiches Wochenende steht in Bad Marienberg an: Von Sport, über Musik, bis hin zu Geselligkeit und fröhlichem Beisammensein ist für jeden Geschmack etwas dabei. Los geht es laut Pressemitteilung der Tourist-Information mit dem Marmer Eventwochenende am Freitag, 13. September, mit dem neunten Sparkasse-Westerwald-Sieg-Firmenlauf.

Der Startschuss zum 9. Sparkasse-Westerwald-Sieg-Firmenlauf in Bad Marienberg fällt am kommenden Freitag.

Der Startschuss zum 9. Sparkasse-Westerwald-Sieg-Firmenlauf in Bad Marienberg fällt am kommenden Freitag. Foto: Röder-Moldenhauer (Archiv)

Anzeige

Um 17.17 Uhr gehen beim „Young and Strong Run“ zunächst die jüngsten Teilnehmer auf die Strecke. Der Startschuss für den Firmenlauf erfolgt um 18.18 Uhr am Marktplatz und schickt die Läufer auf die fünf Kilometer lange Runde durch die Innenstadt. Unter dem Motto „Laufen und feiern im Firmenteam“ sollen auch Menschen zum Laufen motiviert werden, die bisher noch keinen Ausdauersport betrieben haben. Im Fokus steht das gemeinsame Erlebnis mit Freunden und Kollegen. Nach dem Zieleinlauf sorgt DJ Markus Deluxe für ausgelassene Stimmung.

Größeres Festzelt

In diesem Jahr gibt es einige Neuerungen wie die Möglichkeit zur unkomplizierten Nachmeldung für Kurzentschlossene am Stand der Zeitmessung unterhalb der Metzgerei Wienen und ein größeres Festzelt, um auch bei schlechtem Wetter feiern zu können. Dazu eine längere Laufstrecke für Kinder und Jugendliche: Sie laufen erstmals durch die Fritz-von-Opel-Straße – genauso wie die Erwachsenen beim Hauptlauf. Dort warten Überraschungen und ein DJ, der für Stimmung sorgen will. Für die Erwachsenen bietet die Firma Schmehmann während der Läufe kostenlose Getränke an. Am Samstag, 14. September, wird das Programm des Eventwochenendes von 19 bis 23 Uhr mit einer Sommerparty und Livemusik (Deutschrock) von der Band Hörgerät fortgesetzt. Der Eintritt ist frei.

Sonntagsprogramm: Fest für die Familie

Als Fest für die ganze Familie ist der Sonntag, 15. September, gedacht. Von 11 bis 17 Uhr dreht sich auf dem Marktplatz und im Park der Sinne alles um den gemeinsamen Spaß. Dazu gehört auch Bühnenprogramm. Der Familientag startet um 11 Uhr mit dem Frühschoppenkonzert des Musikvereins Neuhochstein-Schönberg. Ab 13 Uhr zeigen verschiedene Tanz- und Musikgruppen ihr Können. Mit dabei sind die Level-Dance-School, Tanzgruppen des MCV (Marienberger Carneval Verein), und die Sh’Bam Kids.

Als einen Höhepunkt des Tages kündigen die Stadt Bad Marienberg und Atlas Sport als Veranstalter des Eventwochenendes die Sportlerehrung der Stadt um 15 Uhr an. Darüber hinaus gibt es für kleine und große Gäste auf dem Marktplatz und im Park der Sinne viel zu erleben. Auf mehreren riesigen Hüpfburgen macht das Austoben richtig Spaß.

Spiele für alle

Der Jugendbahnhof will mit seinem Angebot „Spiele für alle“ Generationen zusammenbringen, und Vereine bieten spannende Mitmachaktionen. Der Skateparcours des Vereins Westwood Rollsport beispielsweise lädt alle dazu ein, ihre Geschicklichkeit zu beweisen. Auch die Spritzwand der Jugendfeuerwehr, Kinderschminken und Torwandschießen fehlen beim Familientag nicht. Fürs leibliche Wohl der Gäste ist gesorgt.