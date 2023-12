Für 2800 Gläubige in Westerburg zuständig: Neue Pfarrerin freut sich auf Gemeinschaft

In der Westerburger Schlosskirche ist Viola Gräf in einem festlichen Gottesdienst als Pfarrerin eingeführt worden. Die 30-Jährige wird künftig im Team mit Pfarrer Maic Zimmermann in der rund 2800 Menschen zählenden evangelischen Kirchengemeinde in Westerburg tätig sein. Das teilt das Evangelische Dekanat mit.

Zur Einführung von Pfarrerin Gräf (hinten links) war die Westerburger Schlosskirche gut gefüllt. Foto: Sabine Hammann-Gonschorek

Darüber hinaus waren zu dem Gottesdienst auch die Gläubigen aus den Kirchengemeinden Wallmerod, Willmenrod und Gemünden eingeladen, mit denen Westerburg in Zukunft in einem Nachbarschaftsraum stärker zusammenarbeiten will. Dekan Axel Wengenroth führte die neue Pfarrerin nach einer kurzen Vorstellung in ihren Dienst ein. Die Gehlerterin war schon in der evangelischen Jugend im Westerwald als Mitarbeiterin aktiv. Nach dem Abitur in Marienstatt führte sie ihr theologisches Studium nach Heidelberg und Münster.

Erfahrungen im Hospiz gesammelt

Danach folgte das Vikariat wieder im heimischen Westerwald, in der Kirchengemeinde Höhr-Grenzhausen. Im anschließenden Spezialvikariat war Viola Gräf als Seelsorgerin im Hospiz und in der Palliativstation des Krankenhauses in Dernbach tätig und zuletzt für rund zweieinhalb Jahre Pfarrerin im benachbarten Dekanat an der Dill.

In ihrer Predigt sprach Gräf über den Wochenspruch aus Jesaja, Kapitel 40: „Bereitet dem Herrn den Weg; denn siehe, der Herr kommt gewaltig.“ Sie freue sich darauf, in Westerburg mit anderen in Gemeinschaft unterwegs zu sein, um Gott den Weg zu bereiten. Auch wenn die Gläubigen dabei stets Wartende seien, insbesondere wartend auf den Frieden in der Welt. „In allen Herausforderungen erlebe ich Gottesnähe, Gott geht mit uns“, sagte die Pfarrerin.

Pfarrerin Viola Gräf. Foto: Sabine Hammann-Gonschorek

Die Konfirmanden hatten eine besondere Überraschung zur Begrüßung der Pfarrerin vorbereitet: Sie schenkten ihr ein Weihnachtsbäumchen, das sie mit lauter guten Wünschen für den Start in die neue Aufgabe schmückten, wie Glück, Gesundheit und gute Gespräche. Weitere Mitwirkende im Gottesdienst waren Pfarrerin Heike Meissner, Pfarrerin Sabine Jungbluth, Vikarin Friederike Zeiler und Kirchenvorstandsvorsitzende Ute Flügel. Kantorin Eva Maria Mombrei an der Orgel und der Kirchenchor Westerburg unter Leitung von Mathias Donath sorgten für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes.

Als besondere musikalische Einlage spielte Pfarrer Maic Zimmermann ein Lied auf dem Flügelhorn. Im Anschluss an den Gottesdienst waren die Besucher des Festgottesdienstes noch zu einem Empfang ins Pfarrer-Ninck-Haus eingeladen. red