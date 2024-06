Plus Westerwaldkreis

Fünf Wäller Stadtchefs ohne Gegenkandidat: Gute bis sehr gute Ergebnisse eingefahren

i Die Stadtbürgermeister stehen fest. Vieles für ihre Arbeit wird aber noch vom Ausgang der Stadtratswahlen abhängen. In Ransbach-Baumbach wurden fürs Zählen die großen Stimmzettel sogar auf dem Boden abgelegt. Foto: Markus Müller

In den Westerwälder Städten Westerburg, Rennerod, Wirges und Ransbach-Baumbach traten nur die bisherigen Amtsinhaber zur Wahl an. Und auch in Höhr-Grenzhausen blieb der neue Bewerber ohne Herausforderer. Alle schnitten gut bis sehr gut ab.