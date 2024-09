Plus Ruppach-Goldhausen Fünf Jahre nach Seligsprechung: Pater Henkes mit Reliquie in Ruppach-Goldhausen präsent Von Markus Müller i Unter großer Beteiligung der Gläubigen aus Ruppach-Goldhausen und der Umgebung sowie zahlreicher Ehrengäste wurde im feierlichen Gottesdienst der Seligsprechung von Pater Henkes vor fünf Jahren gedacht. Fotos: Markus Müller Foto: Markus Müller Seit dem Wochenende ist der vor ziemlich genau vor fünf Jahren seliggesprochene Pater Richard Henkes mit einem kleinen Knochenstück seiner sterblichen Überreste wieder in seiner Heimat auch körperlich präsent. Lesezeit: 3 Minuten

Während eines feierlichen Gottesdienstes in der Ruppach-Goldhausener Kirche setzten Pfarrer Wolfgang Rösch von der Pfarrei St. Laurentius Nentershausen und Pallottinerpater Hubert Lenz die Reliquie in den rechten Seitenaltar ein. Diese ist in einem kleinen Behälter untergebracht, der von der Würzburger Gold- und Silberschmiede Markus Engert, deren Inhaber persönlich in den ...