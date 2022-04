Die erste Strafkammer am Landgericht Koblenz um Richter Thomas Metzger hat ein Urteil im Prozess gegen einen 28-jährigen Mann aus Somalia gefällt. Das Gericht hat keine Zweifel daran, dass der Angeklagte seine Stieftochter im Sommer 2021 in der Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen in fünf Fällen sexuell missbraucht hat.