Plus Brechen/Ransbach-Baumbach

Fünf Jahre Gefängnis drohen: Zwei Briten machen Autobahn 3 bei Brechen zur Rennstrecke

i Illegale Autorennen finden in Rheinland-Pfalz größtenteils abseits der Autobahnen statt. Dabei gefährden die Fahrer nicht nur sich selbst, sondern auch Unbeteiligte. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Die A 3 mit einer Rennstrecke „verwechselt“ haben augenscheinlich zwei Briten am Donnerstagmittag. Nun ermittelt die Autobahnpolizei Wiesbaden und hofft auf Zeugenhinweise. Wie diese mitteilt, gingen am Donnerstag gegen 12.50 Uhr per Notruf Meldungen bei der Polizei ein, dass es auf der A 3 in Fahrtrichtung Köln zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen gekommen sein soll. Es soll zu gefährlichen Situationen gekommen sein.