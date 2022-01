Früher waren viele Wände mit Puzzles „verziert“

Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste und erinnere mich deshalb gut an Zeiten, in denen das Puzzeln schon in den 60er-/70er-Jahren mal hochaktuell war. Aber auch wenn ich ganz gerne so – wie wir Westerwälder sagen – Fisselarbeiten mache, resultiert wahrscheinlich aus dieser Zeit meine Abneigung gegen das Puzzeln.

In jeder zweiten Wohnung bestanden damals die Bilder an den Wänden aus fertiggestellten und auf Papp-, Kork- oder Holzplatten aufgeklebten Riesenpuzzles. Und noch dazu mit den ewig gleichen Motiven, wie dem Schloss Neuschwanstein, Venedig oder New York.

Als der eigene Nachwuchs da war, kamen natürlich auch wir um die üblichen Baby- und Kinderpuzzles einfach nicht herum. Doch als sich die Kinder dann tatsächlich auch an große Puzzles heranwagten, scheiterte das Fertigstellen oft an einem ganz einfachen Problem: Wir hatten damals in unserem kleinen Fachwerkhaus einfach keinen Platz, wo halbfertige Puzzles samt den restlichen Teilen herumliegen konnten.