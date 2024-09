Plus Montabaur

Früh übt sich: Luftsportclub ermöglicht Traum vom Fliegen

Von Hans-Peter Metternich

i Beim Luftsportclub Westerwald Montabaur ist man stolz auf seinen engagierten Fliegernachwuchs. Für die Flugschüler, die hier mit dem stellvertretenden Vorsitzenden Karsten Hartmann (hinten rechts) für ein Foto posieren, heißt es in der Wintersaison in Kürze nicht mehr fliegen, sondern Theorie büffeln. Foto Hans-Peter Metternich Foto: Hans-Peter Metternich

Beim Luftsportclub Westerwald Montabaur (LSC) ist nach der Saison vor der Saison: Mit dem sogenannten Abfliegen am 9. November verschwinden die Flugzeuge und das Equipment bis zum kommenden Frühjahr in den Hangars. Dann beginnt die Phase des theoretischen Unterrichts, besonders für die Flugschüler, und die Arbeit in der Werkstatt.