Frontalcrash bei Westerburg: Frau und Kind lebensgefährlich verletzt

21.07.2020

[Update]: Ein 28-jähriger Autofahrer fuhr am Dienstagnachmittag die L 288 aus Richtung Langendernbach kommend in Richtung Westerburg. Am Abzweig zur L 300 wollte der Mann nach links in Fahrtrichtung Guckheim abbiegen. Dabei übersah er das entgegenkommende Fahrzeug mit zwei Insassen. Es kam zum Frontalzusammenstoß.

Bei dem Unfall wurden die Fahrerin des Wagens, eine 38-Jährige Frau, und ihr 7-jähriges Kind im Pkw eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Unmittelbar nach der Bergung mussten beide mit Rettungshubschraubern in Spezialkliniken geflogen werden. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstanden Totalschäden.

Die L 288 musste für die Zeit der Einsatzmaßnahme voll gesperrt werden. Durch die Staatsanwaltschaft Koblenz wurde die Erstellung eines Verkehrsgutachtens angeordnet.