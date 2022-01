Seit einigen Tagen rollen auf dem Friedhof in Wirges Bagger und Baumaschinen. Der Grund: Sanierungsmaßnahmen an den Zuwegungen vom Tor an der Friedhofshalle bis zum Ehrenmal, Instandsetzung der Oberflächenentwässerung in diesem Bereich und Anlegen von neuen Wegen. Stadtbürgermeister Andreas Weidenfeller erläuterte der WZ vor Ort, was im Einzelnen durchgeführt wird.