Freundeskreis gewinnt an Bedeutung: Westerwälder und Franzosen sind eng verbunden

i Sie freuen sich auf das baldige Wiedersehen mit „ihren Franzosen“, die Ende Juli in den Westerwald kommen werden (von links): Klaudia Zude, Paul Holzenthal, Alois und Silvia Baumann vom Förderkreis der deutsch-französischen Freundschaft. Foto: Angela Baumeier

Mitten in den Vorbereitungen für das nächste große Wiedersehen der Freunde aus Le Verger sur Dive (Landkreis Moncontour) ist der in Hahn am See beheimatete Förderkreis der deutsch-französischen Freundschaft. Gerade heute, da ist sich Vorsitzender Alois Baumann mit seinen Vorstandskollegen einig, gewinne der vor 60 Jahren auf private Initiative hin gegründete Verein an Bedeutung.