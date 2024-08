Plus Siershahn

Freundesdienst endet im Rettungshubschrauber: Mann stürzt in Siershahn von Hausdach

i Symbolbild. Foto: Stephan Jansen/Archiv/dpa

Während er bei einem Freund überprüft hat, ob dessen Hausdach dicht ist, ist ein Mann am Mittwochabend in Siershahn etwa sieben Meter in die Tiefe gestürzt. Das bestätigt die Polizei Montabaur auf Nachfrage.