Plus Wirges Freude über Spende in Wirges: Jetzt ist Verein „DU bist WIR“ leichter mobil Von Hans-Peter Metternich i Der „DU bist WIR“-Verein stellt beim jüngsten Sommerfest eine nagelneue Errungenschaft vor: Ein Spezialbus zur Beförderung von bis zu neun Personen und zwei Rollstühlen. Über die Zuwendung der Sponsoren „Herzenssache“ und Else-Schütz-Stiftung freuen sich mit einigen Kindern Frank Wendland und Michaela Schmidt (von rechts). Mit dabei die Projektkoordinatorin der Else-Schütz-Stiftung, Cordula Simmons. Foto: Hans-Peter Metternich Der Verein DU bist WIR mit Sitz in Wirges bietet Wochenendaktivitäten und Ferienfreizeiten für beeinträchtigte Kinder, Jugendliche und erwachsene Menschen im Raum Westerwald, Rhein-Lahn und Koblenz/Mayen an. Lesezeit: 2 Minuten

Zu den Aktivitäten im Jahreslauf zählt unter anderem ein Sommerfest, das in diesem Jahr auf dem Areal der Arbeiterwohlfahrt in Wirges nicht nur allerlei Spiel und Spaß garantierte und Begegnungen und Gespräche von Eltern mit dem Vereinsteam ermöglichte. Beim Sommerfest erinnerte man sich auch an die Vereinsgründung von vor fünf ...