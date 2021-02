Hat ein 31-jähriger Mann aus der VG Westerburg in 30 Fällen eine Möbelhauskette um rund 10.000 Euro betrogen oder nicht? Diese Frage stellte sich auch das Schöffengericht am Amtsgericht Montabaur. In einem komplizierten juristischen Prozess sprach der Vorsitzende Richter Erich Massow den Angeklagten nun frei, der ausführlich die Geschichte von seinem Arbeitskollegen Johnny (Name von der Redaktion geändert) erzählte, der ihn aber wohl oder übel über den Tisch gezogen hat.