Plus Niedererbach Freie Fahrt wohl erst in elf Tagen: Bahnübergang in Niedererbach weiter gesperrt Von Andreas Egenolf i Zwei Wochen länger als geplant bleibt der Bahnübergang in Niedererbach für den Straßenverkehr gesperrt, da noch finale Arbeiten ausstehen. Bereits jetzt ist zu erkennen, dass die Zufahrt aus Richtung Görgeshausen deutlich verbreitert wurde. Foto: Andreas Egenolf Ursprünglich sollte seit Freitag wieder freie Fahrt auf dem Bahnübergang am Ortsrand von Niedererbach herrschen. Doch der Weg in Richtung Görgeshausen über die Kreisstraße 164 sowie die Durchfahrt zur Eisenbahnstraße von der Bornstraße aus sind weiterhin gesperrt – aus guten Gründen, wie die Deutsche Bahn auf unsere Anfrage mitteilt. Lesezeit: 2 Minuten

Kapazitätsengpässe der Firmen „Die Menge an Straßenarbeiten sowie Kapazitätsengpässe der beteiligten Firmen ließen eine Fertigstellung bis zum 6. September nicht zu“, teilt eine Bahnsprecherin mit. Bei den Anfang Juli begonnenen Maßnahmen wurde der in die Jahre gekommene, technisch gesicherte Bahnübergang in der Verlängerung der Bornstraße in Niedererbach den geltenden Regeln angepasst ...