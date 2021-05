Hundsangen

Freie Bahn für Wasserratten: Auch das Freibad Hundsangen soll wieder öffnen

Auch in diesem Jahr dreht sich für die Wasserratten in der Region vieles um die Frage: Ab wann darf das Freibad Hundsangen öffnen? Mit seinem Perspektivplan hat das Land etwas Licht ins Dunkel gebracht. Nach dem Willen der Landesregierung sollen in Rheinland-Pfalz die Freibäder ab kommendem Mittwoch, 2. Juni, öffnen dürfen.