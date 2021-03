Freibad Unnau: VG-Rat plant für lange Zukunft

Die Sanierung des Freibades Unnau nimmt konkretere Züge an: Im September 2020 hatte der Bund in Aussicht gestellt, das Vorhaben mit einem Zuschuss in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro aus dem Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ zu fördern. Da jedoch die Marienbad GmbH als Betreiberin des Bades aufgrund gesetzlicher Bestimmung den Förderantrag nicht selbst stellen darf, übernimmt die VG Bad Marienberg (neben der Stadt Gesellschafterin der GmbH) diese Aufgabe. Das hat der VG-Rat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.