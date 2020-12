Ransbach-Baumbach

Die Badesaison fällt in der Töpferstadt in diesem Jahr ins Wasser: Das Freibad von Ransbach-Baumbach bleibt wegen der Corona-Krise und der strengen Hygieneauflagen vorerst geschlossen. Das gilt sowohl für den öffentlichen Badebetrieb als auch für den Vereinssport. „Die Auflagen sind in unserem Bad nicht zu erfüllen bzw. nicht leistbar. Auch wenn andere, allerdings nicht vergleichbare Bäder in der Region öffnen, bitten wir hier um Verständnis“, betont Bürgermeister Michael Merz. Doch woran genau hakt es? Unsere Zeitung hat nachgefragt.