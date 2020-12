Westerwaldkreis

Zu Hause arbeiten, Kinder unterrichten, Kinder versorgen, kochen, waschen, putzen. All das waren Arbeiten, die in den vergangenen Wochen der Corona-Krise geballt an den Eltern hängen geblieben sind. Vor allem aber an den Frauen. Das jedenfalls sind die Erfahrungen, die zwei Westerwälder Politikerinnen aus Gesprächen mit Betroffenen gesammelt haben. Die Landtagsabgeordnete Dr. Tanja Machalet (SPD) und Susanne Görg (CDU), Stadtratsmitglied in Montabaur, taten sich jenseits von Parteipolitik zusammen, um via Facebook ihren #coronaaufschrei zu starten.