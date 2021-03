Bellingen

Frau vor Feuertod gerettet: Mitbewohner in Bellingen handelte geistesgegenwärtig

Eine Frau ist in der Nacht zum Mittwoch gegen 1.30 Uhr während eines Feuers in Bellingen von einem Mitbewohner aus ihrem völlig verqualmten Schlafzimmer gerettet worden. Mit Brandverletzungen und einer Rauchgasvergiftung wurde sie an der Einsatzstelle durch den Rettungsdienst und einen Notarzt versorgt und anschließend ins Krankenhaus transportiert.