Höhr-Grenzhausen

Frau mit Messer bedroht: Täter überfällt Bankkundin und erbeutet Bargeld

Ein Fall von schwerer räuberischer Erpressung hat sich am Sonntagvormittag in der Filiale der Sparkasse Westerwald-Sieg in Höhr-Grenzhausen ereignet. Wie die Polizei Montabaur berichtet, hob eine Kundin gegen 10.05 Uhr am Automat Bargeld ab, als ein Mann die Räumlichkeiten betrat. Als die Kundin noch ihre Auszüge ausdrucken lassen wollte, wurde sie von dem Mann plötzlich mit einem Messer bedroht.