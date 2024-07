Plus Rennerod „Frau Evim Westerwald“ verabschiedet: Sabine Tögel geht hoch geehrt in den Ruhestand Von Angela Baumeier i Sabine Tögel wurde mit der höchsten Auszeichnung der Diakonie geehrt. Das Goldene Kronenkreuz der Diakonie überreichte Pfarrer Matthias Loyal (Evim-Vorstandsvorsitzender, links) gemeinsam mit Jörg Wiegand (Vorstand Evim) im Rahmen der Verabschiedungsfeier in Rennerod. Foto: Röder-Moldenhauer Mit einem Fest ist die Leiterin von Evim (Evangelischer Verein für Innere Mission in Nassau) Ambulant Westerwald, Sabine Tögel, in ihren wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden. Sabine Tögel gilt durch ihr außerordentliches Engagement, ihre Innovationsfreude und hervorragende Vernetzung im Westerwald als eine „Institution“ und visionäre Leitungskraft. Lesezeit: 4 Minuten

Die ehemalige langjährige Leiterin vom Gertrud-Bucher-Haus in Westerburg und heutige Leiterin von Evim Ambulant Westerwald hat in ihrem fast 32-jährigen Dienst bei Evim für die Menschen in der Region zahlreiche Angebote und Projekte auf den Weg gebracht, darunter die Gründung von Evim Ambulant Westerburg inklusive Beratungs- und Koordinierungsstellen, die Spezialisierte ...