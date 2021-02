Frau aus VG Westerburg stirbt an Corona – Inzidenzwert im Westerwaldkreis liegt bei 63,4

Gestiegen im Vergleich zu den Vortagen ist auch die Zahl der aktiven Fälle: Sie lag am Mittwoch bei 206 – nach 157 Fällen am Dienstag und 171 am Montag. Der Inzidenzwert, also die bestätigten Infektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, betrug am Mittwoch 63,4. Besser sieht es im benachbarten Kreis Altenkirchen aus, wo der Wert bei 39,6 lag. Für den Kreis Neuwied meldet das Gesundheitsministerium eine Inzidenz von 68,4, für den Rhein-Lahn-Kreis 58,9, für den Kreis Mayen-Koblenz 47,1 und für die Stadt Koblenz 69,3.

Insgesamt wurden im Westerwaldkreis seit Ausbruch der Pandemie 4250 Personen positiv auf das Virus getestet, 3830 von ihnen gelten als genesen. Aktuelle Testungen in den Notbetreuungen in der Kita St. Laurentius Nentershausen und in der Katholischen Kita St. Marien Sessenbach waren übrigens allesamt negativ.