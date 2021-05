Warum mussten die Autos in Flammen aufgehen? Was hat die beiden jungen Frauen im Alter von 26 und 29 Jahren bewogen, über einen Zeitraum von vier Monaten in Rennerod und anderen Orten mehrere Fahrzeuge anzuzünden? Diesen Fragen werden ab Dienstag die Prozessbeteiligten vor der 14. Strafkammer am Koblenzer Landgericht nachgehen. Das Interesse der Öffentlichkeit an dem Prozess dürfte entsprechend groß sein.