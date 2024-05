Plus Westerwaldkreis

Frage an die acht Westerwälder Kreistagsfraktionen: Hätte man die Geburtsstation Hachenburg retten können?

i In Hachenburg wurde die Geburtsstation geschlossen. Ausweichmöglichkeit ist Kirchen. Doch ist das der einzige Weg für die Zukunft? Foto: Markus Eschenauer

Acht Parteien beziehungsweise Wählergruppen treten bei der Kommunalwahl an, um in den Westerwälder Kreistag einzuziehen. Aber wie stehen die Bewerber zu den Themen, die die Menschen in der Region bewegen? Wir haben nachgehört und stellen jeweils sechs Antworten auf sechs Fragen gegenüber.