Ist die Französin, die sich gemeinsam mit ihrer deutschen Lebenspartnerin wegen einer Brandserie am Landgericht Koblenz verantworten muss, von dieser mehrfach misshandelt worden? Einer Freundin in Frankreich schrieb die 26-Jährige, dass sie um ihre Leben fürchte. Eine entsprechende E-Mail wurde während des vierten Prozesstages in Koblenz verlesen.