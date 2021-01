Westerwaldkreis

Seit Mitte Dezember findet an den Schulen im Land kein Präsenzunterricht statt. Wegen der seinerzeit steigenden Corona-Zahlen wurden die Schüler zunächst vorzeitig in die Weihnachtsferien geschickt. Seit Anfang Januar wird nun ausschließlich im Internet gelernt. Für die Grundschulen soll sich das Anfang Februar ändern. An den weiterführenden Schulen geht es frühestens Mitte Februar in den Wechselunterricht. Ausnahmen gelten für Abschlussklassen. Unsere Zeitung hat sich bei mehreren Schulen im Westerwaldkreis umgehört, um zu erfahren, wie der Fernunterricht in der Praxis läuft.