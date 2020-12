Forstamt informiert: Baumfällarbeiten an beliebtem Waldweg abgeschlossen

Heimborn/Heuzert

Die Baumfällarbeiten entlang des beliebten Verbindungswegs zwischen dem Friedhof Heimborn und dem Café Wilhelmsteg in Heuzert sind abgeschlossen. Das teilt das Forstamt Hachenburg mit. Um die Einschränkungen für vielen Erholungsuchende zu minimieren, wurde die Maßnahme in zwei Teilabschnitten durchgeführt. Ein Großteil der Bäume verbleibt gefällt im Bestand. „Dieses für viele sicherlich gewöhnungsbedürftige Bild rechtfertigt sich durch die absolute Sondersituation, in der wir uns forstlich befinden“, betont das Forstamt. „Da entlang des viel begangenen Weges die Gefahr durch abbrechendes Totholz minimiert, die Kosten für die finanziell angeschlagenen Waldbesitzer jedoch möglichst gering gehalten werden sollten, haben wir uns für die unter den gegebenen Umständen sinnvollste Alternative des Fällens und Im-Bestand-Belassens der abgestorbenen Fichten entschieden.“