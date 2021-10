FOC-Erweiterung: Verkehr ist ein Knackpunkt in Montabaur – Politiker warnen vor noch mehr Staus

Die Stadt Montabaur unterstützt die Pläne des heimischen Investors Ralph Dommermuth, das Fashion-Outletcenter am ICE-Bahnhof deutlich zu vergrößern. Das Gremium beschloss am Donnerstagabend mit großer Mehrheit, das notwendige Baurecht für eine FOC-Erweiterung auf etwa 21.800 Quadratmeter Verkaufsfläche zu schaffen. Aktuell verfügt das Einkaufszentrum für Markenbekleidung über 10.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Mit der Vergrößerung würde die Anzahl der Shops von derzeit 60 auf dann 120 Geschäfte anwachsen. Ralph Dommermuth will nach Angaben seines Bruders Rainer noch einmal 75 Millionen Euro in den Standort investieren.