Bei einer Erweiterung des Fashion-Outletcenters am Montabaurer ICE-Bahnhof würden voraussichtlich rund 500 neue Arbeitsplätze in der Westerwälder Kreisstadt entstehen. Diese Zahl nannte Rainer Dommermuth, Bruder des Investors Ralph Dommermuth, in dieser Woche im Montabaurer Verbandsgemeinderat. Das Gremium entschied sich nach einer Präsentation mehrheitlich dafür, die Vergrößerungspläne zu unterstützen.