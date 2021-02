Fly & Help baut in diesem Jahr die 500. Schule – CDU-Spitzenkandidat Baldauf zu Besuch bei Reiner Meutsch

Sein Lebensziel, mit seiner Stiftung Fly & Help 100 Schulen in Entwicklungsländern zu bauen, hat Reiner Meutsch schon längst erreicht. 2021, elf Jahre nach Stiftungsgründung, wird der Botschafter des Westerwaldes zusammen mit Partnern und Sponsoren bereits die 500. Schule errichten. Entstehen wird sie im afrikanischen Togo mit Unterstützung des Europaparks Rust. Unterrichtet werden sollen dort künftig 210 Kinder, wie Meutsch jetzt bei einem Besuch von CDU-Ministerpräsidentenkandidat Christian Baldauf in seinem Wohnhaus in Kroppach mitteilte. Baldauf war angereist, um sich über den aktuellen Stand der Stiftungsarbeit von Fly & Help zu informieren.