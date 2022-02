Die Gemeinden Niedererbach mit rund 1000 Einwohnern und Heilberscheid (655) haben kürzlich verkündet, dass es dort von Anfang März an jeweils donnerstags einen Wochenmarkt geben wird, in Niedererbach von 15 bis 16.15 und in Heilberscheid von 16.30 bis 18 Uhr. Unsere Zeitung hat sich umgehört, wie kleine Orte um ihren Wochenmarkt kämpfen.