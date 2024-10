Plus Westerburg Fledermäuse nicht nur an Halloween angesagt: Westerburg bietet Abendseglern Quartiere Von Ulrike Preis i Der Umweltbeauftragte der Verbandsgemeinde Westerburg, Rolf Koch (rechts), sprach mit (von rechts) Stadtbürgermeister Janick Pape, Michael Pieschl und Udo Baumann (beide städtischer Bauhof) über die richtige Anbringung der neuen Fledermauskästen in der Stadt Westerburg. Foto: Ulrike Preis Halloween und Fledermäuse werden oft miteinander in Verbindung gebracht, sodass die nachtaktiven Tiere auf so manchem Kalenderblatt, bei Dekorationen und Kostümen für bevorstehende Halloween-Feiern zu finden sind. Lesezeit: 2 Minuten

„Seit einigen Wochen sind die „Flugkünstler der Nacht“ auch Gesprächsthema im Rathaus der Stadt Westerburg, die derzeit an der Umsetzung eines neuen Projektes in Sachen Umwelt-, Natur- und Artenschutz arbeitet. Den nachtaktiven Säugetieren sollen auf verschiedenen Plätzen und öffentlichen Grünanlagen in Westerburg und den Stadtteilen Ersatzquartiere angeboten werden. Erhalt der Artenvielfalt "Nach ...