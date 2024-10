Plus Montabaur

Flammende Räder, fliegende Löffel, hüpfende Hunde: Zirkus Busch-Roland bis 13. Oktober in Heiligenroth

Von Hans-Peter Metternich

i Eine brenzlige Angelegenheit: Die Italienerin Marissa zeigte, was man mit Feuerreifen so alles anstellen kann. Foto: Hans-Peter Metternich​

Für Zirkusfans ist eine gefühlt unendliche lange Zeit vergangen, seit der Zirkus Busch-Roland zum letzten Mal Anfang der 2000er-Jahre in Montabaur gastierte. Am ersten Oktoberwochenende war es wieder soweit: Der Zirkus ist in der Stadt. Busch-Roland gilt seit einem knappen halben Jahrhundert weit über Deutschlands Grenzen hinweg als Inbegriff zeitgemäßer, hochkarätiger Zirkuskunst.