Westerwald

Während die Geschäfte in Deutschland unter Auflagen wieder öffnen durften, bleiben Sporteinrichtungen weiterhin geschlossen. Betroffen sind davon fast 10.000 Fitnessstudios in ganz Deutschland. Frühestens am Mittwoch wird die Politik darüber beraten, wann und unter welchen Auflagen der Betrieb wieder aufgenommen werden kann. Nun warnen die Betreiber bundesweit in einem Offenen Brief vor den gesundheitlichen Folgeschäden dieses andauernden Lockdowns. Zu den Unterzeichnern zählt auch das Fitnessstudio Center Sports in Staudt.