Plus Maxsain Fitness mit Eseln: Ungewöhnlicher Yoga-Kurs im Westerwald Von Camilla Härtewig i Barfuß, Wind und Sonne genießend, machen die Teilnehmer des Esel-Yoga in Maxsain umgeben von den Langohren ihre Übungen auf der Weide. Foto: Camilla Härtewig Im Westerwald gibt es einen Yoga-Kurs mit Kuschelfaktor: Beim Sport teilt sich der Mensch den Platz mit neugierigen Eseln. Unsere Reporterin hat es ausprobiert. Lesezeit: 4 Minuten

An einem strahlend schönen Spätsommernachmittag kommen die sportlich gekleideten Teilnehmer eines ganz besonderen Kurses auf der Reitanlage Sahm in Maxsain zusammen. Aus Köln, Düsseldorf und aus allen Richtungen des Westerwaldes sind sie angereist. Eine Gymnastikmatte und ein offenes Wesen sind die einzigen Voraussetzungen für das Mitwirken am Esel-Yoga. Strahlend begrüßt Annelie ...