Wirges

Mit einem aktuellen Vorstoß wollen die Wirgeser Liberalen heimische Unternehmen in der wirtschaftlich schwierigen Zeit der Corona-Pandemie unterstützen. Dazu sollen die in der Stadt Wirges angesiedelten Firmen, Einzelhändler und Dienstleister steuerlich entlastet werden. Die FDP-Fraktion im Wirgeser Stadtrat hat jetzt beantragt, im Rahmen einer Videokonferenz über ein Aussetzen oder eine Stundung der Gewerbesteuer zu beraten und anschließend per Eilentscheid oder im Umlaufverfahren zu beschließen.