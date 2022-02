Mainz, Idar-Oberstein und nun auch Gackenbach: Das 550-Einwohner-Dorf im Buchfinkenland reiht sich dieser Tage ein in die Liste der Gemeinden, die in besonderem Maße finanziell von der Corona-Pandemie profitieren. Während dies in Mainz und Idar-Oberstein auf Standorte des Impfstoffentwicklers Biontech zurückzuführen ist, verdankt Gackenbach den Geldsegen der Firma Fritz Stephan, einem mittelständischen Hersteller von Medizintechnik.