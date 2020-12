Westerwaldkreis

Der Haushalt 2021 des Westerwaldkreises, in dem es um die Verteilung von rund 300 Millionen Euro Einnahmen und Ausgaben geht, wird voraussichtlich nicht mehr so positiv abschließen, wie in den Vorjahren. Zurzeit geht die Verwaltung von einem Fehlbetrag von 2,7 Millionen Euro aus (wir berichteten bereits). „Wie das aber 2021 weitergeht, weiß noch keiner“, machte dann auch Landrat Achim Schwickert in der letzten 2020er-Sitzung des Gremiums deutlich, das erstmals aus Gründen des Infektionsschutzes im Bürgerhaus Wirges tagte.