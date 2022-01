Geborstene Scheiben, zerstörte Türen und Wände, überall Trümmer: Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch einen Geldautomaten in Höhr-Grenzhausen gesprengt und in der Naspa-Filiale in der Rathausstraße ein Feld der Verwüstung hinterlassen. Von den Tätern und der Beute fehlt bislang jede Spur. Zurück bleibt ein immenser Schaden am Bankgebäude.