Feuerwehr hinzugezogen: Westerwälder fährt gegen mehrere Poller in Elz und flieht

Von Andreas Egenolf

i Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Auf seinen Führerschein verzichten muss in nächster Zeit wohl ein Mann aus der Verbandsgemeinde Montabaur, der in den frühen Sonntagmorgenstunden von Einsatzkräften aus dem heimischen Bett geholt wurde. Zuvor hatte er mehrere Poller in Elz beschädigt.