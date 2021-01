Feuer in Anbau von Einfamilienhaus: Brand in Dreikirchen sorgt für Großeinsatz

Ein Brand hat am Samstagnachmittag in Dreikirchen für den Einsatz von gleich mehreren Feuerwehren gesorgt.

Gemeldet wurde ein Feuer in einem Einfamilienhaus in der Schulstraße, in welchem Personen eingeschlossen seien. Doch beides stellte sich zum Glück als nicht so dramatisch dar. Das Feuer wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehren aus Dreikirchen in einem Anbau an das Einfamilienhaus entdeckt.

Dort soll, nach Aussagen eines Feuerwehrmanns, „allerlei“ gelagert sein. Während das Feuer gelöscht wurde, waren auch die Feuerwehren aus Wallmerod, Meudt, Obererbach und Hundsangen an der Einsatzstelle, brauchten aber nicht mehr einzugreifen.

Auch die Elzer Feuerwehr, die mit der Drehleiter auf dem Weg in Richtung Dreikirchen war, wurde wieder abbestellt und konnte den Weg zurück in das Feuerwehrgerätehaus antreten. Es entstand nur leichter Schaden. Während den Löscharbeiten wurden die Kinder der Hausbewohner von den Feuerwehrkräften versorgt. kdh