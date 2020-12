Archivierter Artikel vom 06.05.2020, 18:35 Uhr

Nistertal

Feuer: Heckenbrand greift auf Wohnhaus über

Ein Heckenbrand in der Büdinger Straße in Nistertal hat am Mittwochnachmittag zunächst auf einen Schuppen und später auf den Anbau des Wohnhauses übergegriffen. Das meldet die Polizei Hachenburg.