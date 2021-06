„Es ist wieder Kulturzeit in Hachenburg“, frohlockte Stadtbürgermeister Stefan Leukel, und Kulturreferentin Beate Macht stimmte mit ein. Der Musikverein Luckenbach spielte auf, die Menschen strömten mit Picknickkörben in den Burggarten oder versorgten sich an der Budengasse mit Snacks und Getränken. Sogar Schmuck konnte man dort kaufen. Kinder wuselten herum. Buntes Treiben überall, fröhlich-festliches Gepränge – am Sonntag herrschte Festspielatmosphäre in Hachenburg.