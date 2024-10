Plus Hachenburg Festkonzert des Kirchenchors Cantiamo Hattert: Eine klingende Reise durch die Jahrhunderte Von Julia Hilgeroth-Buchner i Mit einem facettenreichen Konzert feierte der evangelische Kirchenchor Cantiamo aus Hattert (Leitung Bruno Müller) seinen 100. Geburtstag in der von Patrick Zillich stimmungsvoll beleuchteten Evangelischen Bartholomäus-Kirche in Altstadt. Mit dabei waren auch Organist Volker Siefert und das Bläserensemble des Blasorchesters Marienstatt. Foto: Julia Hilgeroth-Buchner Wenn ein Kirchenchor ein Festkonzert zu seinem 100. Geburtstag plant, dann ist das nicht nur ein Grund zu Freude und Dankbarkeit, sondern auch eine Aufgabe, die gemeistert werden will – schließlich soll das Programm ein wenig von der bewegten Historie widerspiegeln, aber auch den Blick zuversichtlich nach vorne richten. Lesezeit: 2 Minuten

Dem Evangelischen Kirchenchor Cantiamo aus Hattert ist beides vortrefflich gelungen, wie der sehr gut besuchte Konzertabend am Samstag in der Evangelischen St. Bartholomäus-Kirche in Hachenburg-Altstadt bewies. Viele Wegbegleiter, Familienangehörige und Musikfreunde aus der ganzen Region waren gekommen, um dem Ensemble und seinem Chorleiter Bruno Müller die verdiente Ehre zu erweisen. Und ...