Wie liefen die Vorbereitungen und das Weihnachtsfest vor 150 Jahren im Westerwald ab? Mit dieser Frage hat sich das Team des Landschaftsmuseums Westerwald in Hachenburg beschäftigt. In den vergangenen Wochen konnten sich etwa 300 Kindergarten- und Schulkinder in 30 gebuchten Führungen mit gescheiten Fragen und geschickten Händen dem Thema nähern. Am Wochenende veranstaltete das Museum zudem ein Fest mit dem Titel „Weihnachten früher“.